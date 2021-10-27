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"Динамо" победило "Мариуполь" и проходит в четвертьфинал Кубка Украины

Автор: Дмитрий Левицкий

Киевское "Динамо" в матче 1/8 Кубка Украины одолело "Мариуполь" со счетом 2:1. Благодаря этой победе киевляне проходят в четвертьфинал турнира.

Подробнее - в материале РБК-Украина.

"Динамовцы" могли открыть счет еще в начале матча, но Илья Шкурин дважды не смог забить гол в ворота "Мариуполя". Сперва он пробил выше ворот, а во второй раз - мяч взял голкипер мариупольцев. Позже "Динамо" все же смог открыть счет, благодаря голу Беньямина Вербича после подачи с углового на 16-й минуте матча.

Второй гол киевляне реализовали на 33-й минуте, снова после углового. Отправил мяч в ворота мариупольцев Артем Шабанов.

Однако на 85-й минуте матча игроку "Мариуполя" Олегу Очеретько удалось войти в штрафную зону киевлян и забить в угол ворот. После этого мариупольцам не удалось забить новых голов, поэтому матч завершился со счетом 2:1 в пользу "Динамо".

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ДинамоМариупольКубок УкраиныФутбол