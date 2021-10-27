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"Динамо" перемогло "Маріуполь" та проходить до чвертьфіналу Кубка України

Автор: Дмитро Левицький

Київське "Динамо" у матчі 1/8 Кубка України здолало "Маріуполь" з рахунком 2:1. Завдяки цій перемозі кияни проходять до чвертьфіналу турніру.

Детальніше - в матеріалі РБК-Україна.

"Динамівці" могли відкрити рахунок ще на початку матчу, але Ілля Шкурін двічі не зміг забити гол у ворота "Маріуполя". Спершу він пробив вище воріт, а вдруге - м'яч взяв голкіпер маріупольців. Пізніше "Динамо" все ж змогло відкрити рахунок, завдяки голу Беньяміна Вербича після подачі з кутового на 16-й хвилині матчу.

Другий гол кияни реалізували на 33-й хвилині, знову після кутового. Відправив м'яч до воріт маріупольців Артем Шабанов.

Однак на 85-й хвилині матчу гравцю "Маріуполя" Олегу Очеретьку вдалося увійти до штрафної зони киян та забити у кут воріт. Після цього маріупольцям не вдалося забити нових голів, тому матч завершився з рахунком 2:1 на користь "Динамо".

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