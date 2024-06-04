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"Динамо" підписало зірку молодіжної збірної України

Фото: Максим Брагару на Євро-2023 серед молодіжних збірних (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Український півзахисник Максим Брагару змінив одеський "Чорноморець" на київське "Динамо".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.

21-річний вінгер став першим трансфером "біло-синіх" у період роботи з командою Олександра Шовковського. Кияни в боротьбі за перехід українця виграли конкуренцію у житомирського "Полісся".

Брагару підписав із "Динамо" контракт на 4 роки. У договорі сторони передбачили опцією продовження співпраці ще на сезон. До столиці універсальний виконавець переїхав у статусі вільного агента.

У кампанії 2023/24 Брагару зіграв 33 матчі в усіх турнірах, у яких оформив 1 гол і 5 результативних передач. Цей сезон для новачка "Динамо" став уже п'ятим серед дорослих. За плечима вінгера виступи в Другій, Першій лігах, УПЛ.

Хто такий Максим Брагару

Уродженець Рені, вихованець одеської ДЮСШ-11. На професіональному рівні дебютував за "Чорноморець" у сезоні 2019/20.

Спершу захищав кольори команди U-19 "моряків", молодіжної команди та "Чорноморця-2" у Другій лізі. Стабільним гравцем основи рідної команди став у другому сезоні на дорослому рівні. Загалом провів за "Чорноморець" 118 поєдинків у всіх турнірах (10 голів, 11 асистів).

До лав молодіжної збірної України вперше потрапив у 2021 році. На Євро-2023 серед команд U-21 дійшов із "синьо-жовтими" до півфіналу. Загальна статистика в молодіжці – 21 матч, 1 м'яч.

До слова, раніше склали гід по Турніру Моріса Ревелло-2024 за участі олімпійської збірної України.

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