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"Динамо" подписало звезду молодежной сборной Украины

Фото: Максим Брагару на Евро-2023 среди молодежных сборных (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Украинский полузащитник Максим Брагару сменил одесский "Черноморец" на киевское "Динамо".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.

21-летний вингер стал первым трансфером "бело-синих" в период работы с командой Александра Шовковского. Киевляне в борьбе за переход украинца выиграли конкуренцию у житомирского "Полесья".

Брагару подписал с "Динамо" контракт на . Правда, ряды столичной команды он пополнит летом. Нынешний сезон универсальный исполнитель, который может сыграть на обоих флангах атаки и слева в обороне, полностью проведет за "моряков".

В кампании 2023/24 Брагару сыграл 33 матча во всех турнирах, в которых оформил 1 гол и 5 результативных передач. Этот сезон для новичка "Динамо" стал уже пятым среди взрослых. За плечами вингера выступления во Второй, Первой лигах, УПЛ.

Кто такой Максим Брагару

Уроженец Рени, воспитанник одесской ДЮСШ-11. На профессиональном уровне дебютировал за "Черноморец" в сезоне 2019/20.

Сначала защищал цвета команды U-19 "моряков", молодежной команды и "Черноморца-2" во Второй лиге. Стабильным игроком основы родной команды стал во втором сезоне на взрослом уровне. В общей сложности провел за "Черноморец" 118 поединков во всех турнирах (10 голов, 1 ассистов).

В ряды молодежной сборной Украины впервые попал в 2021 году. На Евро-2023 среди команд U-21 дошел с "сине-желтыми" до полуфинала. Общая статистика в молодежке – 21 матч, 1 мяч.

К слову, ранее составили гид по Турниру Мориса Ревелло-2024 с участием олимпийской сборной Украины.

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