"Динамо" подписало финалиста Лиги Европы: что известно о первом новичке в 2025-м

Киевское "Динамо", в отличие от конкурентов, зимой не привлекло в свои ряды ни одного новичка. И вот наконец - первая трансферная новость из стана лидера украинской Премьер-лиги. Коллектив пополнил опытный футболист - финалист Лиги Европы и обладатель Кубка Бельгии.

"Футбольный клуб "Динамо" Киев заключил соглашение с 29-летним защитником Валерием Лучкевичем. Контракт с игроком, который имел статус свободного агента, будет действовать до завершения сезона-2024/25", - такое сообщение распространили паблики столичного клуба в соцсетях, а затем новость появилась и на официальном сайте киевлян.

17-летний Лучкевич дебютировал в "Днепре" (фото: instagram.com/valerii.luchkevych)

"Золотой талант"

Валерию Лучкевичу всего 29, но впечатление такое, что минимум, лет на пять больше - настолько давно его имя на слуху в отечественном футболе. Игрок имеет довольно интересную карьеру.

Валерий - сын Игоря Лучкевича, известного в основном по выступлениям в составе запорожского "Металлурга", когда-то очень перспективного молодого игрока, выступавшего еще за юношеские сборные СССР, но во взрослом футболе так и не раскрывшегося.

Характерно, что сын в этом плане наследовал своего отца. Когда 17-летний Лучкевич-младший появился в составе тогда еще днепропетровского "Днепра", о нем говорили, как об одной из самых больших надежд украинского футбола. Юный полузащитник стал одним из заметных исполнителей в команде Мирона Маркевича, которая в сезоне-2014/15 пробилась в финал Лиги Европы. Неудивительно, что по итогам 2014 года Лучкевич стал обладателем премии "Золотой талант" самому перспективному футболисту страны.

В составе обладателей Кубка Бельгии (фото: instagram.com/valerii.luchkevych)

Проверка "Стандардом"

Поиграв за "Днепр" до конца 2016-го, то есть фактически до краха команды, 20-летний полузащитник решил попробовать силы за рубежом. Он заключил соглашение с бельгийским "Стандардом", где сначала имел неплохие перспективы, но впоследствии потерял место в составе. С командой из Льежа выиграл в 2018 году Кубок Бельгии. Однако уже в следующем сезоне был отправлен в аренду в "Александрию".

Неудача в Бельгии фактически сломала до того успешную карьеру 23-летнего футболиста. В Украине Лучкевич поиграл за "Александрию" (сначала в аренде от "Стандарда", а затем с полноценным контрактом) и СК "Днепр-1" пока в 2023-м не присоединился к ковалевскому "Колосу". В клубе с Киевщины он начал и текущий сезон, но провел на его старте лишь три матча без результативных действий. После чего стороны решили прекратить сотрудничество. С тех пор Лучкевич находился в статусе свободного агента. Пока не возник вариант с "Динамо".

Новичок "бело-синих" (фото: ФК "Динамо")

Зачем Лучкевич "Динамо"

"Вариант с этим переходом появился неожиданно. После слов агента, что меня хочет "Динамо" Киев, я дальше уже ничего не слушал. Просто сказал "да", и все решилось очень быстро", - рассказал о трансфере сам футболист.

Соглашение заключено до конца текущего сезона. Опытный игрок-универсал может помочь "бело-синим" в битве за чемпионство. Он способен в случае необходимости закрыть позиции в обороне и центре поля, подменить травмированных футболистов.

Словом, игрок и клуб признают, что их сотрудничество пока - ситуативное и временное соглашение. А дальше - уже по результатам.

"У меня задача за этот период показать и доказать руководству и тренерскому штабу, что я готов здесь остаться, конкурировать и помогать команде бороться за титулы", - пояснил Лучкевич.