UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

"Динамо" підписало чергову зірку "Дніпра-1"

Фото: Валентин Рубчинський у футболці "Дніпра-1" (facebook.com/sportclubdnipro1)
Автор: Антон Федорців

Київське "Динамо" оголосило про трансфер із "Дніпра-1" півзахисника олімпійської збірної України Валентина Рубчинського.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.

22-річний хавбек перебрався до столиці України. Він став другим після Олександра Піхальонка українцем, який цього літа змінив лави "спортклубівців" на "Динамо".

Рубчинський уклав зі столичним грандом контракт на 4 роки. "Дніпро-1" заробить на переході орієнтовно 1 млн євро. Прийдешній сезон стане для новачка третім на рівні Прем'єр-ліги.

У попередньому сезоні Рубчинський провів 35 матчів у всіх турнірах, у яких забив 1 м'яч і віддав 4 результативні передачі. Завоював зі "спортклубівцями" срібні нагороди в кампанії 2022/23.

Хто такий Валентин Рубчинський

Уродженець Луцька, вихованець школи "Дніпра". Основна позиція – центральний півзахисник, а додатково може зіграти опорника та атакувального хавбека.

На дорослому рівні дебютував у Другій лізі за рідну команду в сезоні 2017/18. На наступний змагальний рік перейшов у "Дніпро-1". У сезоні 2021/22 півроку провів за "Нікополь" на правах оренди. Усього за "спортклубівців" зіграв 73 поєдинки (3 голи, 9 асистів).

У різні роки захищав кольори збірних України U-16, U-17, U-21. Потрапив у попередню заявку на Олімпійські ігри-2024.

До слова, раніше пригадали топ-5 переїздів у "Динамо" футболістів із Донбасу на фоні трансферу Піхальонка.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДинамоЧемпіонат УкраїниДніпро-1УПЛ