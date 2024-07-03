RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

"Динамо" подписало очередную звезду "Днепра-1"

Фото: Валентин Рубчинский в футболке "Днепра-1" (facebook.com/sportclubdnipro1)
Автор: Антон Федорцив

Киевское "Динамо" объявило о трансфере из "Днепра-1" полузащитника олимпийской сборной Украины Валентина Рубчинского.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.

22-летний хавбек перебрался в столицу Украины. Он стал вторым после Александра Пихаленка украинцем, сменившим этим летом ряды "спортклубовцев" на "Динамо".

Рубчинский заключил со столичным грандом контракт на 4 года. "Днепр-1" заработает на переходе ориентировочно 1 млн евро. Грядущий сезон станет для новичка третьим на уровне Премьер-лиги.

В предыдущем сезоне Рубчинский провел 35 матчей во всех турнирах, в которых забил 1 мяч и отдал 4 результативных передачи. Завоевал со "спортклубовцами" серебряные награды в кампании 2022/23.

Кто такой Валентин Рубчинский

Уроженец Луцка, воспитанник школы "Днепра". Основная позиция – центральный полузащитник, дополнительно может сыграть опорника и атакующего хавбека.

На взрослом уровне дебютировал во Второй лиге за родную команду в сезоне 2017/18. На следующий соревновательный год перешел в "Днепр-1". В сезоне 2021/22 полгода провел за "Никополь" на правах аренды. Всего за "спортклубовцев" сыграл 73 поединка (3 гола, 9 ассистов).

В разные годы защищал цвета сборных Украины U-16, U-17, U-21. Попал в предварительную заявку на Олимпийские игры-2024.

К слову, ранее вспомнили топ-5 переездов в "Динамо" футболистов из Донбасса на фоне трансфера Пихаленка.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ДинамоЧемпионат УкраиныДнепр-1УПЛ