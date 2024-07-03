"Динамо" подписало очередную звезду "Днепра-1"

Киевское "Динамо" объявило о трансфере из "Днепра-1" полузащитника олимпийской сборной Украины Валентина Рубчинского.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.
22-летний хавбек перебрался в столицу Украины. Он стал вторым после Александра Пихаленка украинцем, сменившим этим летом ряды "спортклубовцев" на "Динамо".
Рубчинский заключил со столичным грандом контракт на 4 года. "Днепр-1" заработает на переходе ориентировочно 1 млн евро. Грядущий сезон станет для новичка третьим на уровне Премьер-лиги.
В предыдущем сезоне Рубчинский провел 35 матчей во всех турнирах, в которых забил 1 мяч и отдал 4 результативных передачи. Завоевал со "спортклубовцами" серебряные награды в кампании 2022/23.
Уроженец Луцка, воспитанник школы "Днепра". Основная позиция – центральный полузащитник, дополнительно может сыграть опорника и атакующего хавбека.
На взрослом уровне дебютировал во Второй лиге за родную команду в сезоне 2017/18. На следующий соревновательный год перешел в "Днепр-1". В сезоне 2021/22 полгода провел за "Никополь" на правах аренды. Всего за "спортклубовцев" сыграл 73 поединка (3 гола, 9 ассистов).
В разные годы защищал цвета сборных Украины U-16, U-17, U-21. Попал в предварительную заявку на Олимпийские игры-2024.
К слову, ранее вспомнили топ-5 переездов в "Динамо" футболистов из Донбасса на фоне трансфера Пихаленка.
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