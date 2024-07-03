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"Динамо" підписало чергову зірку "Дніпра-1"

Київ, Середа 03 липня 2024 16:22
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"Динамо" підписало чергову зірку "Дніпра-1" Фото: Валентин Рубчинський у футболці "Дніпра-1" (facebook.com/sportclubdnipro1)
Автор: Антон Федорців

Київське "Динамо" оголосило про трансфер із "Дніпра-1" півзахисника олімпійської збірної України Валентина Рубчинського.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.

22-річний хавбек перебрався до столиці України. Він став другим після Олександра Піхальонка українцем, який цього літа змінив лави "спортклубівців" на "Динамо".

Рубчинський уклав зі столичним грандом контракт на 4 роки. "Дніпро-1" заробить на переході орієнтовно 1 млн євро. Прийдешній сезон стане для новачка третім на рівні Прем'єр-ліги.

У попередньому сезоні Рубчинський провів 35 матчів у всіх турнірах, у яких забив 1 м'яч і віддав 4 результативні передачі. Завоював зі "спортклубівцями" срібні нагороди в кампанії 2022/23.

Хто такий Валентин Рубчинський

Уродженець Луцька, вихованець школи "Дніпра". Основна позиція – центральний півзахисник, а додатково може зіграти опорника та атакувального хавбека.

На дорослому рівні дебютував у Другій лізі за рідну команду в сезоні 2017/18. На наступний змагальний рік перейшов у "Дніпро-1". У сезоні 2021/22 півроку провів за "Нікополь" на правах оренди. Усього за "спортклубівців" зіграв 73 поєдинки (3 голи, 9 асистів).

У різні роки захищав кольори збірних України U-16, U-17, U-21. Потрапив у попередню заявку на Олімпійські ігри-2024.

До слова, раніше пригадали топ-5 переїздів у "Динамо" футболістів із Донбасу на фоні трансферу Піхальонка.

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