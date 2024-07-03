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"Динамо" подписало очередную звезду "Днепра-1"

Киев, Среда 03 июля 2024 16:22
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"Динамо" подписало очередную звезду "Днепра-1" Фото: Валентин Рубчинский в футболке "Днепра-1" (facebook.com/sportclubdnipro1)
Автор: Антон Федорцив

Киевское "Динамо" объявило о трансфере из "Днепра-1" полузащитника олимпийской сборной Украины Валентина Рубчинского.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.

22-летний хавбек перебрался в столицу Украины. Он стал вторым после Александра Пихаленка украинцем, сменившим этим летом ряды "спортклубовцев" на "Динамо".

Рубчинский заключил со столичным грандом контракт на 4 года. "Днепр-1" заработает на переходе ориентировочно 1 млн евро. Грядущий сезон станет для новичка третьим на уровне Премьер-лиги.

В предыдущем сезоне Рубчинский провел 35 матчей во всех турнирах, в которых забил 1 мяч и отдал 4 результативных передачи. Завоевал со "спортклубовцами" серебряные награды в кампании 2022/23.

Кто такой Валентин Рубчинский

Уроженец Луцка, воспитанник школы "Днепра". Основная позиция – центральный полузащитник, дополнительно может сыграть опорника и атакующего хавбека.

На взрослом уровне дебютировал во Второй лиге за родную команду в сезоне 2017/18. На следующий соревновательный год перешел в "Днепр-1". В сезоне 2021/22 полгода провел за "Никополь" на правах аренды. Всего за "спортклубовцев" сыграл 73 поединка (3 гола, 9 ассистов).

В разные годы защищал цвета сборных Украины U-16, U-17, U-21. Попал в предварительную заявку на Олимпийские игры-2024.

К слову, ранее вспомнили топ-5 переездов в "Динамо" футболистов из Донбасса на фоне трансфера Пихаленка.

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