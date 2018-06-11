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"Динамо" перший матч сезону проведе без глядачів

НовиниСпорт    11.06.2018 - 12:55
Фото: 32 тур УПЛ. "Динамо" - "Шахтар" - 2: 1 (facebook.com/fcdynamoua)
Фото: 32 тур УПЛ. "Динамо" - "Шахтар" - 2: 1 (facebook.com/fcdynamoua)

Київський клуб заплатить штраф в 500 тисяч гривень за поведінку своїх уболівальників

Київське "Динамо" проведе матч першого туру української Прем'єр-ліги сезону 2018/19 проти полтавської "Ворскли" без глядачів. Про це повідомив головний редактор журналу "Футбол" Артем Франков.

Таке покарання "біло-сині" здобули за поведінку своїх уболівальників в заключній зустрічі минулого чемпіонату проти донецького "Шахтаря" (2:1). Також київський клуб заплатить штраф в 500 тисяч гривень.

"Динамо" може подати апеляцію, проте в цьому випадку, за інформацією журналіста, покарання може бути поширене і на наступний домашній матч проти "Шахтаря", який відбудеться в 3 турі.

Зазначимо, що свій перший домашній матч сезону 2017/2018 "Динамо" проти "Чорноморця" також проводило без глядачів.

Нагадаємо, що вболівальники киян використовувати піротехніку, проводжаючи Олега Гусєва, а також після закінчення поєдинку вибігли на поле.

"Динамо" запропонувало повернути в регламент "золотий матч" "Динамо" в третій раз в сезоні обіграло "Шахтар"
Теги публікації: Динамо, Чемпионат Украины, штраф, УПЛ  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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