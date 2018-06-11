"Динамо" перший матч сезону проведе без глядачів

Київський клуб заплатить штраф в 500 тисяч гривень за поведінку своїх уболівальників

Київське "Динамо" проведе матч першого туру української Прем'єр-ліги сезону 2018/19 проти полтавської "Ворскли" без глядачів. Про це повідомив головний редактор журналу "Футбол" Артем Франков.

Таке покарання "біло-сині" здобули за поведінку своїх уболівальників в заключній зустрічі минулого чемпіонату проти донецького "Шахтаря" (2:1). Також київський клуб заплатить штраф в 500 тисяч гривень.

КДК приложило Динамо по мотивам матча с Шахтером - полмиллиона штрафа и матч без зрителей. Так что если вы собирались на Ворсклу 25 июля - извините. Апеллировать - рисковать, что без зрителей окажется игра с Шахтером. — Artem Frankov (@frankov11) June 11, 2018

"Динамо" може подати апеляцію, проте в цьому випадку, за інформацією журналіста, покарання може бути поширене і на наступний домашній матч проти "Шахтаря", який відбудеться в 3 турі.

Зазначимо, що свій перший домашній матч сезону 2017/2018 "Динамо" проти "Чорноморця" також проводило без глядачів.

Нагадаємо, що вболівальники киян використовувати піротехніку, проводжаючи Олега Гусєва, а також після закінчення поєдинку вибігли на поле.