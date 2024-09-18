"Динамо" з перемогою над "Ворсклою" вийшло в лідери УПЛ

Україна, Прем'єр-ліга, 4-й тур (перенесений матч)

"Динамо" – "Ворскла" – 3:1

Голи: Себальйос, 33, Караваєв, 35, Піхальонок, 90+1 – Ієде, 82

У дебюті зустрічі "зелено-білі" виглядали небезпечніше. Спершу Кане головою пробив поруч зі стійкою після навісу Крупського, а потім Хрипчук із відскоку поцілив у Біловара. Господарі відповіли на екваторі тайму дальнім пострілом Брагару повз ворота.

Поступово "Динамо" перехопило ініціативу. Ось Шапаренко змусив попрацювати Ісенка після удару з дистанції. А на 33-й хвилині кияни вийшли вперед – той же Шапаренко подав кутовий, а літній новачок команди Себальйос головою спрямував м'яч у сітку.

Часу отямитися господарі "Ворсклі" не надали. Усього через дві хвилини "біло-сині" подвоїли перевагу в рахунку. Це Караваєв із гострого кута пробив Ісенка після того, як оборона заблокувала удар невтомного Шапаренка.

На старті другої половини "Динамо" було близьке до того, щоб організувати розгром. Рубчинський та Бражко не змогли переграти воротаря з перспективних позицій. Згодом на удар здалеку наважився Кабаєв – вище воріт. Потім Брагару ледь не закинув м'яч за комірець Ісенку.

На фінальному відрізку "динамівці" змарнували ще кілька нагод. Зокрема, Вівчаренко розім'яв кіпера ударом у дотик, а постріл Піхальонка страж воріт полтавців перевів на кутовий. Зате "Ворскла" забила ледь не з першого моменту – Нестеренко навісив із правого флангу, а Ієде головою замкнув дальню стійку.

Невдовзі Ндукве небезпечно пробив зі зони перед штрафним. Щоб не ризикувати втратою очок столичний гранд перейшов до атак і забив утретє. Піхальонок скористався помилкою Ісенка та відправив м'яч у порожні ворота гостей – 3:1 у підсумку.

"Динамо" здобуло п'яту перемогу в п'яти матчах чемпіонату України та вийшло в лідери Прем'єр-ліги. Команда Олександра Шовковського набрала 15 очок і залишається з матчем у запасі. "Ворскла" ж продовжила перебування в середині турнірної таблиці (8 пунктів).