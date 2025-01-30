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"Динамо" перемогою попрощалося з Лігою Європи

Гамбург, Четвер 30 січня 2025 23:53
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"Динамо" перемогою попрощалося з Лігою Європи Фото: "Динамо" виграло в останньому матчі турніру (ФК "Динамо")
Автор: Андрій Костенко

Київське "Динамо" завершило виступи в основному раунді Ліги Європи. В останньому турі "біло-сині" зустрічались з латвійським РФШ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Ліга Європи, основний раунд, 8-й тур

"Динамо" – РФШ – 1:0

Гол: Піхальонок, 76

Як "Динамо", так і РФШ втратили шанси на вихід у плей-офф турніру. Тому між собою грали за престиж та призові від УЄФА.

Перший тайм пройшов під повним контролем підопічних Олександра Шовковського. Вони володіли м'ячем набагато більше, ніж суперники (74 відсотка проти 26). Але при цьому особливої небезпеки біля воріт латвійців не виникало. РФШ вміло пресингував киян, захисники команди чітко діяли біля власного штрафного. Найбільші загострення і навіть забитий Ванатом гол ставалися тоді, коли лайнсмен піднімав прапорець, фіксуючи положення поза грою.

Натомість латвійці намагалися контратакувати. Ці виході вкупі з декількома стандартами були дуже неприємними. Зокрема, найбільш небезпечний момент першого тайму виник саме біля воріт Нещерета. Найнебезпечніший у складі гостей – Ікаунієкс замикаючи навіс, головою пробив під поперечину. Голкіпер киян не без зусиль перевів удар на кутовий.

Кияни свій момент створили вже на останній компенсованій хвилині. Дуже близьким до успіху був Ванат, який намагався замкнуути простріл Рубчинського. На жаль у найкращого бомбардира "Динамо" не вийшов удар.

Після перерви гра стала більш рівною. Чудовий момент на самому початку другої половини гри мали латвійці: Куадьо, що вийшов на заміну, дивом не влучив у ворота киян після розіграшу кутового. А одразу після цього затяжну атаку вже провели номінальні господарі. Спочатку небезпечно пробив Кабаєв. Потім були два неприємних для гостей кутових.

Після години гра стало зрозуміло, що долю поєдинку вирішить один єдиний гол. І він стався. На 76-й хвилині не дуже зграбна атака "біло-синіх" завершилася таки взяттям воріт. Після серії перепасовок і рикошетів у штрафному РФШ вирішальний точний удар вдався Піхальонку.

Перемога дозволила динамівцям уникнути фінішу на останній сходинці в таблиці. Кияни з 4-ма очками піднялися на 34-те місце, залишивши позаду французьку "Ніццу" та азербайджанський "Карабах".

&quot;Динамо&quot; перемогою попрощалося з Лігою Європи

Раніше "Шахтар" програв "Боруссії" та припинив виступи у Лізі чемпіонів.

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