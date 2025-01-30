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"Динамо" победой попрощалось с Лигой Европы

Гамбург, Четверг 30 января 2025 23:53
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"Динамо" победой попрощалось с Лигой Европы Фото: "Динамо" выиграло в последнем матче турнира (ФК "Динамо")
Автор: Андрей Костенко

Киевское "Динамо" завершило выступления в основном раунде Лиги Европы. В последнем туре "бело-синие" встречались с латвийским РФШ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Лига Европы, основной раунд, 8-й тур

"Динамо" - РФШ - 1:0

Гол: Пихаленок, 76

Как "Динамо", так и РФШ потеряли шансы на выход в плей-офф турнира. Поэтому между собой играли за престиж и призовые от УЕФА.

Первый тайм прошел под полным контролем подопечных Александра Шовковского. Они владели мячом намного больше, чем соперники (74 процента против 26). Но при этом особой опасности у ворот латвийцев не возникало. РФШ умело прессинговал киевлян, защитники команды четко действовали возле собственной штрафной. Самые большие обострения и даже забитый Ванатом гол происходили тогда, когда лайнсмен поднимал флажок, фиксируя положение вне игры.

В то же время латвийцы пытались контратаковать. Эти выходы вкупе с несколькими стандартами были очень неприятными. В частности, наиболее опасный момент первого тайма возник именно у ворот Нещерета. Самый опасный в составе гостей - Икауниекс замыкая навес, головой пробил под перекладину. Голкипер киевлян не без труда перевел удар на угловой.

Киевляне свой момент создали уже на последней компенсированной минуте. Очень близким к успеху был Ванат, который пытался замкнуть прострел Рубчинского. К сожалению у лучшего бомбардира "Динамо" не получился удар.

После перерыва игра стала более равной. Великолепный момент в самом начале второй половины игры имели латвийцы: Куадьо, вышедший на замену, чудом не попал в ворота киевлян после розыгрыша углового. А сразу после этого затяжную атаку уже провели номинальные хозяева. Сначала опасно пробил Кабаев. Затем были два неприятных для гостей угловых.

После часа игры стало понятно, что судьбу поединка решит один единственный гол. И он случился. На 76-й минуте не очень стройная атака "бело-синих" завершилась таки взятием ворот. После серии перепасовок и рикошетов в штрафной РФШ решающий точный удар удался Пихаленку.

Победа позволила динамовцам избежать финиша на последней строчке в таблице. Киевляне с 4-мя очками поднялись на 34-е место, оставив позади французскую "Ниццу" и азербайджанский "Карабах".

&quot;Динамо&quot; победой попрощалось с Лигой Европы

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