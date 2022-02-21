"Динамо" переграло чемпіона Латвії в останньому матчі на зборах

Київське "Динамо" здолало латвійський РФШ (2:1) і завершило третій тренувальний збір. Забитими м'ячами відзначилися Владислав Ванат і Микола Шапаренко.

Перша небезпека виникла біля воріт рижан. "Динамо" змарнувало подвійний момент: спершу Буяльський пробив над воротами з лінії штрафного майданчика, а в наступній атаці перевірив пильність Ченяускаса дальнім ударом Шапаренко.

Володіння ініціативою у стартові хвилини, однак, так і не перетворилося в голи від чемпіона України. Тим часом РФШ поступово набрався сміливості до середини тайму. Зрештою, саме рижани повели в рахунку.

На 21-й хвилині латвійський чемпіон отримав право на штрафний на відстані 25-ти метрів від воріт. Фресенбічлер відкинув м'яч під удар, а Петр Мареш лівою розрядив "гармату" під перекладину воріт Бущана. Український кіпер парирувати такий постріл шансів не мав.

До кінця першої половини "динамівці" від такого ляпаса фактично не отямилися. Хіба що Бєсєдін міг забивати після виходу воротаря, та пробив поруч зі стійкою. На старті ж другого тайму РФШ ледь не подвоїв перевагу – м'яч оминув ворота після удару Сантани.

Тиск "Динамо" після перерви таки дав плоди в середині тайму, коли команда Мірчі Луческу забила двічі впродовж трьох хвилин. Спершу Владислав Ванат у затяжній атаці таки зумів проштовхнути м'яч у сітку.

А на 68-й Циганков протягнув м'яч до лінії поля і відкинув до центру карної зони, де абсолютно вільний Микола Шапаренко ударом у кут вивів "Динамо" вперед.

Могли "динамівці" забити і втретє. На 77-й хвилині Караваєв наважився на удар із середньої дистанції, але латвійський кіпер записав до свого активу ефектний сейв.

Зрештою, "Динамо" довело матч до логічної перемоги. Усього чемпіон України зіграв на цьому зборі п'ять поєдинків, у яких здобув 4 перемоги та звів унічию матч із "Пахтакором".

Контрольний поєдинок

"Динамо" – РФШ – 2:1

Голи: Ванат, 65, Шапаренко, 68 – Мареш, 21

Склад "Динамо": Бущан – Кендзьора, Забарний, Сирота (Попов, 84), Дубінчак (Караваєв, 46) – Сидорчук, Буяльський (Гармаш, 77), Шапаренко, Циганков, Де Пена (Вітінью, 46) – Бєсєдін (Ванат, 46, Шкурін, 72)