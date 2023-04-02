"Динамо" переграло "Львів" на виїзді та наблизилося до топ-трійки УПЛ

Україна, Прем'єр-ліга, 19-й тур

"Львів" – "Динамо" – 0:2

Голи: Ванат, 52, Рамірес, 87

У перші хвилини столичний колектив поставив на удари з дистанції. Проте, ні Караваєв, ні Сидорчук у площину воріт поцілити не зуміли. "Містяни" ж відповіли на 18-й, коли Бугай після вривання в штрафний пробив у ближній кут – Нещерет на місці.

У середині таймі "Динамо" в атаках просунулося ближче до воріт. Та пострілам "динамівців" і надалі бракувало влучності. Зокрема, Беніто пробив вище рамки, удар же Сидорчука заблокували. "Львів" натомість створив момент зі стандарту – Дитятьєв на ближній стійці неточно пробив після кутового.

А перед перервою двічі в епіцентрі подій опинився Ванат. Спершу молодий форвард "Динамо" зіграв на випередження, але м'яч пройшов поруч зі стійкою. А згодом ударом перевірив на міцність поперечину воріт львів'ян.

Старт другої половини був за гостями. Зрештою, "біло-сині" зуміли відкрити рахунок на 52-й хвилині. Кияни класно розіграли штрафний майже на лінії карної зони – Шепелєв відкинув під удар Ванату, а той потужним пострілом низом прошив оборону та вивів "Динамо" вперед.

"Львів" змушений був заграти відкритіше. Двічі партнери кидали в прорив Есеолу. Та в першому випадку грамотно зіграла лінія оборони вітчизняного гранда, а в другому – Нещерет ліквідував загрозу вчасним виходом із воріт. "Динамівці" ж атакували флангами, але до справді реальних нагод забити справа доходила вкрай рідко.

Тим не менше, під завісу зустрічі "Динамо" забило вдруге. Це Гармаш перехопив м'яч на підступах до штрафного та віддав на Раміреса. Венесуелець же технічно пробив в один дотик повз голкіпера – 0:2 у підсумку.

Завдяки цій перемозі "Динамо" впритул набзилося до "Зорі", що йде на 3-й сходинці Прем'єр-ліги. Луганці мають 37 очок і поєдинок у запасі проти "Руха", а кияни набрали 36 пунктів. "Львів" – аутсайдер першості (13 очок).