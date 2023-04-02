"Динамо" обыграло "Львов" на выезде и приблизилось к топ-тройке УПЛ

Украина, Премьер-лига, 19-й тур

"Львов" – "Динамо" – 0:2

Голы: Ванат, 52, Рамирес, 87

В первые минуты столичный коллектив поставил на удары с дистанции. Однако ни Караваев, ни Сидорчук в створ ворот попасть не сумели. "Горожане" же ответили на 18-й, когда Бугай после врывания в штрафную пробил в ближний угол – Нещерет на месте.

В середине тайма "Динамо" в атаках продвинулось ближе к воротам. Но выстрелам "динамовцев" и дальше не хватало точности. В частности, Бенито пробил выше створа, удар же Сидорчука заблокировали. "Львов" в свою очередь создал момент со стандарта – Дитятьев на ближней стойке неточно пробил после углового.

А перед перерывом дважды в эпицентре событий оказался Ванат. Сначала молодой форвард "Динамо" сыграл на опережение, но мяч прошел рядом со штангой. А затем ударом проверил на прочность перекладину ворот львовян.

Старт второй половины был за гостями. В конце концов "бело-синие" сумели открыть счет на 52-й минуте. Киевляне классно разыграли стандарт почти на линии штрафной зоны – Шепелев сбросил под удар Ванату, а тот мощным выстрелом низом прошил оборону и вывел "Динамо" вперед.

"Львов" вынужден был заиграть более открыто. Дважды партнеры бросали в прорыв Эсеолу. Но в первом случае грамотно сыграла линия обороны отечественного гранда, а во втором Нещерет ликвидировал угрозу своевременным выходом из ворот. "Динамовцы" же атаковали флангами, но к реальным возможностям забить дело доходило крайне редко.

Тем не менее, под занавес встречи "Динамо" забило во второй раз. Это Гармаш перехватил мяч на подступах к штрафной и отдал на Рамиреса. Венесуэлец же технично пробил в одно касание мимо голкипера – 0:2 в итоге.

Благодаря этой победе "Динамо" вплотную приблизилось к идущей на 3-й строчке Премьер-лиги "Заре". У луганчан в активе 37 очков и поединок в запасе против "Руха", а киевляне набрали 36 пунктов. "Львов" – аутсайдер первенства (13 очков).