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"Динамо" переграло "Кривбас" на виїзді та наблизилося до топ-3 УПЛ

Фото: "Динамо" відкрило рахунок зі стандарту (facebook.com/upl.ua.official)
Автор: Антон Федорців

Мінімальною перемогою київського "Динамо" завершився матч 25-го туру вітчизняної Прем'єр-ліги проти криворізького "Кривбаса".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Україна, Прем'єр-ліга, 25-й тур

"Кривбас" – "Динамо" – 0:1

Гол: Попов, 48

Після дещо хаотичного старту суперники обмінялися напівнагодами перед екватором тайму. Криворіжець Капіч перевірив пильність Нещерета ударом під поперечину з лінії штрафного – кіпер перевів м'яч на кутовий. У відповідь Сидорчук пробив вище воріт із дистанції.

Продовжили команди в тому ж дусі. "Кривбас" і "Динамо" лише зрідка доводили власні атакувальні потуги до логічного завершення. Коли ж це траплялося, то на останньому рубежі вдало діяли воротарі. Той же голкіпер господарів Кліщук хіба що розім'явся після удару Беніто головою, а страж воріт киян вчасно виходом із рамки ліквідував загрозу від Микитишина.

Найнебезпечніший момент криворіжці створили перед перервою. Після стандарту Луньов підставив ногу під м'яч після рикошету, але Нещерет кінчиками пальців перевів сферу в поперечину. "Динамо" ж відповіло голом після перерви – в атаці другим темпом Андрієвський хрестоматійно подав у штрафний, а Попов головою спрямував м'яч повз кіпера.

Гол додав киянам упевненості, тож вони організували ще кілька моментів. Зокрема, Андрієвський після цікавої комбінації потужним пострілом влучив у Кліщука. Невдовзі за тим же сценарієм атаку завершив Сидорчук. Натомість Ванат поцілив у захисника з перспективної позиції.

Згодом почав огризатися і "Кривбас". Наприклад, Дебелко вискочив на ворота під гострим кутом, але влучити в площину за таких умов не зміг. Натомість активність легіонерів Дібанго та Соси "гасилася" уважною грою "динамівців" в обороні.

На фінальний штурм господарі так і не спромоглися. Натомість столичний гранд цілком міг покарати криворіжців вдруге. Утім, свої нагоди Рамірес, Волошин і Перріс не реалізували, але й одного м'яча "Динамо" вистачило для перемоги.

Кияни здобули третю перемогу поспіль під керівництвом в. о. головного тренера Олександра Шовковського та набрали 50 очок у чемпіонаті. У луганської "Зорі", що йде третьою, в активі 52 пункти. Щоправда, свій матч туру підопічні Патріка ван Леувена ще не зіграли.

До слова, напередодні "Шахтар" через нічию з "Олександрією" втратив очки в чемпіонських перегонах.

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