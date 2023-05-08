"Динамо" обыграло "Кривбасс" на выезде и приблизилось к топ-3 УПЛ

Украина, Премьер-лига, 25-й тур

"Кривбасс" – "Динамо" – 0:1

Гол: Попов, 48

После несколько хаотического старта соперники обменялись полувозможностями перед экватором тайма. Криворожец Капич проверил бдительность Нещерета ударом под перекладину с линии штрафной – кипер перевел мяч на угловой. В ответ Сидорчук пробил выше ворот с дистанции.

Продолжили команды в том же духе. "Кривбасс" и "Динамо" лишь изредка доводили свои атакующие потуги до логического завершения. Когда же это случалось, то на последнем рубеже удачно действовали вратари. Тот же голкипер хозяев Клищук размялся после удара Бенито головой, а страж ворот киевлян своевременным выходом из рамки ликвидировал угрозу от Микитишина.

Самый опасный момент криворожцы создали перед перерывом. После стандарта Лунев подставил ногу под мяч после рикошета, но Нещерет кончиками пальцев перевел сферу в перекладину. "Динамо" же ответило голом после перерыва – в атаке вторым темпом Андриевский хрестоматийно подал в штрафную, а Попов головой отправил мяч мимо кипера.

Гол добавил киевлянам уверенности, поэтому они организовали еще несколько моментов. В частности, Андриевский после интересной комбинации мощным выстрелом попал в Клищука. Вскоре по тому же сценарию атаку завершил Сидорчук. В свою очередь Ванат попал в защитника с перспективной позиции.

Впоследствии начал огрызаться и "Кривбасс". К примеру, Дебелко выскочил на ворота под острым углом, но попасть в створ при таких условиях не смог. А активность легионеров Дибанго и Сосы "гасилась" внимательной игрой "динамовцев" в обороне.

Финальный штурм хозяева устроить так и не смогли. Зато столичный гранд вполне мог наказать криворожцев во второй раз. Впрочем, свои возможности Рамирес, Волошин и Перрис не реализовали, но и одного мяча "Динамо" хватило для победы.

Киевляне одержали третью победу подряд под руководством и. о. главного тренера Александра Шовковского и набрали 50 очков в чемпионате. В активе идущей третьей луганской "Зари" 52 пункта. Правда, свой матч тура подопечные Патрика ван Леувена еще не сыграли.