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"Динамо" переграло "Кривбас" і вийшло в одноосібні лідери УПЛ

Київ, Неділя 06 жовтня 2024 19:56
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"Динамо" переграло "Кривбас" і вийшло в одноосібні лідери УПЛ Фото: Віталій Буяльський подвоїв перевагу "біло-синіх" (facebook.com/fcdynamoua)
Автор: Антон Федорців

Київське "Динамо" здобуло домашню перемогу над криворізьким "Кривбасом" у 9-му турі української Прем'єр-ліги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Україна, Прем'єр-ліга, 9-й тур

"Динамо" – "Кривбас" – 2:1

Голи: Рубчинський, 5, Буяльський, 25 (пенальті) – Михавко, 45+3 (автогол)

"Біло-сині" приголомшли гостей швидким голом. На 5-й хвилині небезпека прийшла з правого флангу киян. Тимчик виконав простріл від правого краю на Рубчинського, а той з другої спроби відправив м'яч у сітку воріт із меж штрафного майданчика.

Новий спалах активності від "Динамо" припав на екватор тайму. Спершу Герреро з кута штрафного пробив у дальню дев'ятку (сейв Кліщука), а в наступній атаці Попов головою не поцілив у ворота після кутового. Проте, на повторі арбітри помітили гру рукою Кузика – одинадцятиметровий не без труднощів реалізував Буяльський.

До кінця першої половини "Кривбас" не створив значної загрози воротам Бущана. Проте, перед перервою криворіжцям вдалося розмочити рахунок не без допомоги "біло-синіх". Це Михавко після навісу Задераки зі штрафного зрізав м'яч у власні ворота.

На старті другої половини гості кинулися атакувати. Двічі на вістрі атак команди Юрія Вернидуба опинився Соса. Спершу він відправив м'яч у сітку зі зовнішнього боку після передачі Вакулка, а через кілька хвилин із розвороту на вході в штрафний пробив повз дев'ятку.

"Динамо" зуміло стабілізувати гру. Однак, попереду в підопічних Олександра Шовковського після перерви геть не клеїлося. "Кривбас" цілком міг покарати киян за інертність в атакувальних діях. Наприклад, після несподіваного пострілу Аморозо з дистанції на 74-й хвилині м'яч просвистів над поперечиною.

Утім, "Динамо" втримало переможний рахунок і вийшло в лідери чемпіонату України. Столичний гранд набрав 22 очки та на два пункти випереджає житомирське "Полісся" та "Олександрію". Найпринциповіший суперник "біло-синіх" – донецький "Шахтар" – іде четвертим (16 пунктів). "Кривбас" же залишився на 8-й позиції (11 балів).

До слова, раніше "Шахтар" у Львові розтрощив ЛНЗ із покером Судакова.

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