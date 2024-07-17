"Динамо" переграло гранд ПАР у літньому спарингу
Київське "Динамо" мінімально здолало південноафриканський "Мамелоді Сандаунз" на тренувальних зборах.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.
Контрольний матч
"Динамо" – "Мамелоді Сандаунз" – 1:0
Гол: Діалло, 26
Вітчизняний гранд заволодів ініціативою у дебюті зустрічі. Відкрити рахунок "біло-сині" могли на 11-й хвилині, але Ярмоленко не зміг переграти кіпера після передачі Супряги. У відповідь Мудау завдав дальнього удару – неточно.
Гол "Динамо" оформило в середині першої половини. Небезпека прийшла з правого флангу, звідки Волошин прострілив у штрафний мадйначика. На ближній стійці ніхто замкнути передачу не зумів, але другим темпом Діалло спрямував м'яч у сітку.
До перерви подвоїти перевагу киян могли Андрієвський та Ярмоленко. Дальній постріл першого заблокував оборонець, а другий після навісу Дубінчака головою пробив повз стійку. Після перерви гра заспокоїлася. Воротарі здебільшого нудьгували у власних володіннях.
Лише Лонвейк у середині тайму невдало вдарив із льоту. Під завісу ж матчу Супряга фактично не реалізував вихід віч-на-віч із голкіпером "Сандаунз". Не скористався своєю нагодою і Піхальонок. Зрештою, цифри на табло не змінилися.
Стартовий склад "Динамо": Нещерет, Дячук, Ярмоленко, Волошин, Шапаренко, Лонвейк, Андрієвський, Супряга, Діалло, Біловар, Дубінчак
До слова, раніше "Динамо" розтрощило данський "Брондбю" на тренувальних зборах.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.