"Динамо" переграло гранд ПАР у літньому спарингу

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку .

Контрольний матч

"Динамо" – "Мамелоді Сандаунз" – 1:0

Гол: Діалло, 26

Вітчизняний гранд заволодів ініціативою у дебюті зустрічі. Відкрити рахунок "біло-сині" могли на 11-й хвилині, але Ярмоленко не зміг переграти кіпера після передачі Супряги. У відповідь Мудау завдав дальнього удару – неточно.

Гол "Динамо" оформило в середині першої половини. Небезпека прийшла з правого флангу, звідки Волошин прострілив у штрафний мадйначика. На ближній стійці ніхто замкнути передачу не зумів, але другим темпом Діалло спрямував м'яч у сітку.

До перерви подвоїти перевагу киян могли Андрієвський та Ярмоленко. Дальній постріл першого заблокував оборонець, а другий після навісу Дубінчака головою пробив повз стійку. Після перерви гра заспокоїлася. Воротарі здебільшого нудьгували у власних володіннях.

Лише Лонвейк у середині тайму невдало вдарив із льоту. Під завісу ж матчу Супряга фактично не реалізував вихід віч-на-віч із голкіпером "Сандаунз". Не скористався своєю нагодою і Піхальонок. Зрештою, цифри на табло не змінилися.

Стартовий склад "Динамо": Нещерет, Дячук, Ярмоленко, Волошин, Шапаренко, Лонвейк, Андрієвський, Супряга, Діалло, Біловар, Дубінчак