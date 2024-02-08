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"Динамо" передало реанімаційне обладнання воєнному госпіталю

Фото: "Динамо" передало реанімаційне обладнання воєнному госпіталю (fcdynamo.com)
Автор: Олександр Мороз

ФК "Динамо" спільно з українською громадою в Норвегії організували доставку Києва вантажу з реабілітаційним обладнанням, яке вирушило до Головного військово-медичного клінічного центру Державної прикордонної служби України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення клубу.

"Фонд братів Суркіс висловлює подяку всім партнерам та волонтерам - українцям та норвежцям. А також продовжує щоденно працювати на благодійному напрямку, наближаючи бажану перемогу та життя в мирній незалежній Україні", - йдеться в повідомленні.

Ситуація на фронті

В Україні на фронті протягом доби сталися 92 бойові зіткнення. Ворог активно штурмує Авдіївку та намагається захопити низку інших населених пунктів Донецької області.

Як уточнюють в Інституті вивчення війни, позиційні бойові дії на фронті продовжуються вздовж лінії Куп'янськ-Сватово-Кременна, в районі Бахмута, на заході Запорізької області, біля Новомихайлівки Донецької області та в районі н.п. Кринки Херсонської області. Російські загарбники намагаються просунутися під Авдіївкою.

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