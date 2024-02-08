"Динамо" передало реанимационное оборудование военному госпиталю

"Фонд братьев Суркис благодарит всех партнеров и волонтеров - украинцев и норвежцев. А также продолжает ежедневно работать на благотворительном направлении, приближая желаемую победу и жизнь в мирной независимой Украине", - говорится в сообщении.

Ситуация на фронте

В Украине на фронте в течение суток произошло 92 боевых столкновения. Враг активно штурмует Авдеевку и пытается захватить ряд других населённых пунктов Донецкой области.

Как уточняют в Институте изучения войны, позиционные боевые действия на фронте продолжаются вдоль линии Купянск-Сватово-Кременная, в районе Бахмута, на западе Запорожской области, у Новомихайловки Донецкой области и в районе н.п. Крынки Херсонской области. Российские захватчики пытаются продвинуться под Авдеевкой .

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