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"Динамо" передало прикордонникам партію реабілітаційного обладнання

Фото: "Динамо" передало прикордонникам партію реабілітаційного обладнання (fcdynamo.com)
Автор: Олександр Мороз

ФК "Динамо" передало другу партію сучасних медичних ліжок-роботів для госпіталю Державної прикордонної служби України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення клубу.

Як зазначають в прес-службі, у дорозі вже перебувають ще понад 100 механізованих ліжок та іншого реабілітаційного обладнанням, що скоро вирушить у прифронтові госпіталі.

 

Нагадаємо, у листопаді фури з реабілітаційним та медичним обладнанням були відправлені військовослужбовцям. У грудні медичні ліжка передали для Державної прикордонної служби України.

 

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