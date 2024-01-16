"Динамо" передало пограничникам партию реабилитационного оборудования

Как отмечают в пресс-службе, в пути уже находятся еще более 100 механизированных кроватей и другого реабилитационного оборудования, которое скоро отправится в прифронтовые госпитали.

Напомним, в ноябре фуры с реабилитационным и медицинским оборудованием были отправлены военнослужащим. В декабре медицинские койки передали для Государственной пограничной службы Украины.