"Динамо" передало на фронт бойовий пікап
ФК "Динамо" (Київ) передало військовій частині А4049 бойовий автомобіль. Представники клубу в короткі терміни знайшли машину, яка відповідала запитуваним вимогам.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт клубу.
"Під час війни наші воїни мають щоденні потреби, і "Динамо" Київ намагається допомагати - від президента клубу до пересічного працівника. Роблячи це від щирого серця та вважаючи це для себе за честь", - заявив віце-президент клубу Олексій Семененко.
Своєю чергою військові пообіцяли докласти всіх зусиль, аби зробити 2023-й переможним роком для всієї України.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що ФК "Динамо" (Київ) та Фонд братів Суркісів передали чергову партію гуманітарної допомоги - цього разу для Служби безпеки України.
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