ua ru
Нд, 19 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

"Динамо" передало на фронт бойовий пікап

Новость на русском →
Неділя 19 лютого 2023 13:13
"Динамо" передало на фронт бойовий пікап Фото: "Динамо" передало на фронт бойовий пікап (fcdynamo.com)
Автор: Олександр Мороз

ФК "Динамо" (Київ) передало військовій частині А4049 бойовий автомобіль. Представники клубу в короткі терміни знайшли машину, яка відповідала запитуваним вимогам.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт клубу.

"Під час війни наші воїни мають щоденні потреби, і "Динамо" Київ намагається допомагати - від президента клубу до пересічного працівника. Роблячи це від щирого серця та вважаючи це для себе за честь", - заявив віце-президент клубу Олексій Семененко.

Своєю чергою військові пообіцяли докласти всіх зусиль, аби зробити 2023-й переможним роком для всієї України.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що ФК "Динамо" (Київ) та Фонд братів Суркісів передали чергову партію гуманітарної допомоги - цього разу для Служби безпеки України.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Динамо Збройні сили України
NEWS
ЗСУ контратакують біля Кремінної, а ворог просунувся північніше Бахмута: карти боїв ISW
ЗСУ контратакують біля Кремінної, а ворог просунувся північніше Бахмута: карти боїв ISW
DAILY
Комбат Олександр Посітко: Поки Росія існує в нинішньому форматі, спокою нашій країні не буде
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Комбат Олександр Посітко: Поки Росія існує в нинішньому форматі, спокою нашій країні не буде