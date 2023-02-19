"Динамо" передало на фронт бойовий пікап

ФК "Динамо" (Київ) передало військовій частині А4049 бойовий автомобіль. Представники клубу в короткі терміни знайшли машину, яка відповідала запитуваним вимогам.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт клубу.

"Під час війни наші воїни мають щоденні потреби, і "Динамо" Київ намагається допомагати - від президента клубу до пересічного працівника. Роблячи це від щирого серця та вважаючи це для себе за честь", - заявив віце-президент клубу Олексій Семененко. Своєю чергою військові пообіцяли докласти всіх зусиль, аби зробити 2023-й переможним роком для всієї України.