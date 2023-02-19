"Динамо" передало на фронт боевой пикап

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт клуба.

"Во время войны у наших воинов есть ежедневные потребности, и "Динамо" Киев пытается помогать - от президента клуба до рядового работника. Делая это от всей души и считая это для себя честью", - заявил вице-президент клуба Алексей Семененко.

В свою очередь военные пообещали приложить все усилия, чтобы сделать 2023-й победным годом для всей Украины.