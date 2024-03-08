"Динамо" передало чергову партію допомогу прикордонникам
Фото: ФК "Динамо" передало чергову партію допомогу прикордонникам (fcdynamo.com)
Футбольний клуб "Динамо" (Київ) передало військовослужбовців Державної прикордонної служби України партію гуманітарної допомоги.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення клубу.
Зокрема, до прикордонників вирушили 10 тисяч енергетичних протеїнових батончиків.
Як додають в клубі, це була лише перша партія солодощів для наших захисників. Для прикордонників заготовлено загалом понад 400 тисяч батончиків, які будуть відправлені на фронт.
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