"Динамо" передало чергову партію допомогу прикордонникам

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення клубу.

Зокрема, до прикордонників вирушили 10 тисяч енергетичних протеїнових батончиків.

Як додають в клубі, це була лише перша партія солодощів для наших захисників. Для прикордонників заготовлено загалом понад 400 тисяч батончиків, які будуть відправлені на фронт.