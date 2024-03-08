"Динамо" передало очередную партию помощь пограничникам

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение клуба.

В частности, к пограничникам отправились 10 тысяч энергетических протеиновых батончиков.

Как добавляют в клубе, это была только первая партия сладостей для наших защитников. Для пограничников заготовлено более 400 тысяч батончиков, которые будут отправлены на фронт.