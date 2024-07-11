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"Динамо" – "Партизан": УЄФА призначив арбітра на матч кваліфікації Ліги чемпіонів

Фото: "Біло-сині" повинні здолати три стадії, щоб потрапити в основну сітку змагань (facebook.com/fcdynamoua)
Автор: Антон Федорців

Німецька бригада арбітрів розсудить перший поєдинок київського "Динамо" проти белградського "Партизана" в 2-му кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт турніру.

Матч "Динамо" – "Партизан" відбудеться 23 липня в польському Любліні. Поєдинок прийме "Арена Люблін". Стартовий свисток зустрічі прозвучить о 21:00.

43-річний Крістіан Дінгерт отримав роль головного арбітра на матч. Він ніколи не працював на матчах українських команд. Лайнсменами будуть його співвітчизники Крістіан Дітц і Ніколай Кіммаєр. Четвертий рефері – німець Флоріан Бадштюбнер.

Якщо "Динамо" пройде "Партизан", то буде несіяним у наступному раунді. Натомість до списку сіяних потрапили шотландський "Рейнджерс", празька "Славія", австрійський "Зальцбург" і французький "Лілль". Матчі 3-го кваліфікаційного раунду зіграють 6-7 серпня і 13 серпня, а жеребкування відбудеться 22 липня.

Шлях "Динамо" в основну сітку Ліги чемпіонів 2024/25 (з 3-го раунду – потенційні суперники):

  • 2-й кваліфікаційний раунд – "Партизан"
  • 3-й кваліфікаційний раунд – "Рейнджерс"/"Славія"/"Зальцбург"/"Лілль"
  • плей-офф кваліфікації – "Рейнджерс"/"Славія"/"Зальцбург"/"Лілль"/"Сент-Жиллуаз"/"Твенте"/переможець матчу "Фенербахче" – "Лугано"

До слова, напередодні "Динамо" зіграло внічию з "Падерборном" у контрольному поєдинку.

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