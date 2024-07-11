"Динамо" – "Партизан": УЄФА призначив арбітра на матч кваліфікації Ліги чемпіонів

Матч "Динамо" – "Партизан" відбудеться 23 липня в польському Любліні. Поєдинок прийме "Арена Люблін". Стартовий свисток зустрічі прозвучить о 21:00.

43-річний Крістіан Дінгерт отримав роль головного арбітра на матч. Він ніколи не працював на матчах українських команд. Лайнсменами будуть його співвітчизники Крістіан Дітц і Ніколай Кіммаєр. Четвертий рефері – німець Флоріан Бадштюбнер.

Якщо "Динамо" пройде "Партизан", то буде несіяним у наступному раунді. Натомість до списку сіяних потрапили шотландський "Рейнджерс", празька "Славія", австрійський "Зальцбург" і французький "Лілль". Матчі 3-го кваліфікаційного раунду зіграють 6-7 серпня і 13 серпня, а жеребкування відбудеться 22 липня.

Шлях "Динамо" в основну сітку Ліги чемпіонів 2024/25 (з 3-го раунду – потенційні суперники):