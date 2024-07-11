"Динамо" – "Партизан": УЕФА назначил арбитра на матч квалификации Лиги чемпионов

Матч "Динамо" – "Партизан" состоится 23 июля в польском Люблине. Поединок примет "Арена Люблин". Стартовый свисток встречи прозвучит в 21:00.

43-летний Кристиан Дингерт получил роль главного арбитра на матч. Он никогда не работал на матчах украинских команд. Лайнсменами будут его соотечественники Кристиан Дитц и Николай Киммайер. Четвертый рефери – немец Флориан Бадштюбнер.

Если "Динамо" пройдет "Партизан", то будет несеянным в следующем раунде. Зато в список сеянных попали шотландский "Рейнджерс", пражская "Славия", австрийский "Зальцбург" и французский "Лилль". Матчи 3-го квалификационного раунда сыграют 6-7 августа и 13 августа, а жеребьевка состоится 22 июля.

Путь "Динамо" в основную сетку Лиги чемпионов 2024/25 (с 3-го раунда – потенциальные соперники):