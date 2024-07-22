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"Динамо" – "Партизан": Шовковський обрав заявку на кваліфікацію Ліги чемпіонів

Фото: Олександр Піхальонок матиме нагоду дебютувати за "біло-синіх" на офіційному рівні (facebook.com/fcdynamoua)
Автор: Антон Федорців

Тренерський штаб київського "Динамо" визначився з переліком виконавців, які зможуть зіграти проти белградського "Партизана" в кваліфікації Ліги чемпіонів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт УЄФА.

Матч "Динамо" – "Партизан" відбудеться 23 липня в польському Любліні. Поєдинок прийме "Арена Люблін". Стартовий свисток зустрічі прозвучить о 21:00.

Керманич вітчизняного гранда Олександр Шовковський розраховуватиме на понад два десятка виконавців. Зокрема, до заявки потрапили літні новачки "біло-синіх" Браян Себальйос і Олександр Піхальонок. Окрім того, знайшлися місця для ще двох легіонерів  – Джастіна Лонвейка та Самби Діалло.

Не допоможуть "Динамо" в двох матчах із "Партизаном" футболісти олімпійської збірної України. Підписання літнього трансферного вікна Валентин Рубчинський та Максим Брагару повернуться до лав команди в середині серпня.

Заявка "Динамо" на 2-й раунд кваліфікації Ліги чемпіонів:

Воротарі: Бущан, Моргун, Нещерет

Захисники: Біловар, Вівчаренко, Дубінчак, Попов, Караваєв, Михавко, Себальйос, Тимчик

Півзахисники: Андрієвський, Бражко, Буяльський, Діалло, Кабаєв, Лонвейк, Пiхальонок, Шапаренко, Шепелєв, Ярмоленко

Нападники: Ванат, Пономаренко, Супряга

 

Шляхи "Динамо" та "Партизана" на європейській арені перетиналися двічі. У розіграші Кубка чемпіонів 1976/77 та на груповому етапі Ліги Європи 2017/18 кияни здобули чотири перемоги над белградцями в чотирьох поєдинках.

До слова, раніше підготували експрес-презентацію "Партизана" перед протистоянням.

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