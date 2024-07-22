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"Динамо" – "Партизан": Шовковский выбрал заявку на квалификацию Лиги чемпионов

Фото: Александр Пихаленок будет иметь возможность дебютировать за "бело-синих" на официальном уровне (facebook.com/fcdynamoua)
Автор: Антон Федорцив

Тренерский штаб киевского "Динамо" определился с перечнем исполнителей, которые смогут сыграть против белградского "Партизана" в квалификации Лиги чемпионов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт УЕФА.

Матч "Динамо" – "Партизан" состоится 23 июля в польском Люблине. Поединок примет "Арена Люблин". Стартовый свисток встречи прозвучит в 21:00.

Наставник отечественного гранда Александр Шовковский будет рассчитывать на два с лишним десятка исполнителей. В частности,в заявку попали летние новички "бело-синих" Брайан Себальос и Александр Пихаленок. Кроме того, нашлись места для еще двух легионеров – Джастина Лонвейка и Самбы Диалло.

Не помогут "Динамо" в двух матчах с "Партизаном" футболисты олимпийской сборной Украины. Подписания летнего трансферного окна Валентин Рубчинский и Максим Брагару вернутся в ряды команды в середине августа.

Заявка "Динамо" на 2-й раунд квалификации Лиги чемпионов:

Вратари: Бущан, Моргун, Нещерет

Защитники: Беловар, Вивчаренко, Дубинчак, Попов, Караваев, Михавко, Себальос, Тымчик

Полузащитники: Андриевский, Бражко, Буяльский, Диалло, Кабаев, Лонвейк, Пихаленок, Шапаренко, Шепелев, Ярмоленко

Нападающие: Ванат, Пономаренко, Супряга

 

Пути "Динамо" и "Партизана" на европейской арене пересекались дважды. В розыгрыше Кубка чемпионов 1976/77 и на групповом этапе Лиги Европы 2017/18 киевляне одержали четыре победы над белградцами в четырех поединках.

К слову, ранее подготовили экспресс-презентацию "Партизана" перед противостоянием.

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