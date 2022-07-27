"Динамо" в овертайме дожало "Фенербахче" и вышло в 3-й раунд квалификации Лиги чемпионов

Лига чемпионов, 2-й квалификационный раунд, ответные матчи

"Фенербахче" – "Динамо" – 1:2 (первый матч – 0:0)

Голы: Салаи, 89 – Буяльский, 57, Караваев, 114

Удаление: Юксек, 54 (Ф, вторая желтая карточка)

Нереализованный пенальти: Валенсия, 70 (Ф, вратарь)

Дебют встречи оказался за хозяевами. "Желтые канарейки" со стартовых минут взялись давить на редуты "Динамо". После нескольких полувозможностей "Фенер" даже забил на 9-й минуте усилиями Кинга, но за несколько мгновений до этого Валенсия сфолил против Забарного.

К середине тайма стамбульцы вышли на пик своего давления. Вот то же Валенсия пробил головой над воротами после стандарта. Вскоре Росси решился на удар из-за пределов штрафной зоны – выше рамки. Наконец Кахведжи на 20-й минуте со штрафного попал в штангу. А еще через две минуты Кинг упустил выход один на один с Бущаном...

"Бело-синие" пришли в себя после трети поединка. Такая метаморфоза даже привела к двум моментам киевлян. Сначала Цыганков вырвался на оперативное пространство и должен был наказывать Байиндира в ближнем бою, но слишком далеко отпустил мяч. А дальний удар Дубинчака перед перерывом получился неточным.

На старте второго тайма снова активнее играл "Фенер". Валенсия диагональным ударом попытался поразить дальнюю девятку, однако промахнулся. Дальше Бущан своевременным выходом из ворот ликвидировал опасный выпад Кинга. А на 54-й минуте произошел ключевой эпизод – Юксек в центре поля скосил Буяльского, получил второй "горчичник" и ушел отдыхать досрочно.

На реализацию большинства "Динамо" потратило всего три минуты. Затяжная атака "бело-синих" завершилась врыванием Кендзеры в штрафную, где поляк обыграл оппонента и прострелил вдоль ворот, а Буяльский точно пробил в одно касание.

Забитый мяч добавил "динамовцам" уверенности. Они начали активнее идти вперед и старались подольше держать мяч. Но в какой-то момент она превратилась в самоуверенность, по крайней мере, для Попова. Центрбек завалил Валенсию в собственной штрафной и привез пенальти.

Сам пострадавший принялся пробить одиннадцатиметровый и ошибся. Бущан не стал гадать, а решил реагировать по удару. В результате украинский кипер сумел парировать неакцентированную попытку эквадорца забить.

Едва ли не сразу все вопросы о победителе дуэли мог снять Цыганков. Вингер "Динамо" получил мяч посреди штрафного соперника, но пробил слабо, да еще и в руки вратарю. Расплата за расточительность наступила на 89-й минуте.

Серия выпадов "Фенера" не предвещала беды. Где не могли справиться защитники "Динамо", то на высоте был Бущан. Вот и угловой в исполнении Линкольна выглядел обыденным вызовом для "бело-синих". Однако бразилец подал на дальнюю стойку, где Бущан не дотянулся до мяча, а Салаи направил сферу в сетку и перевел дуэль в овертайм.

Там "динамовцы" сумели нанести решающий удар по амбициям "Фенера". Сыграли джокеры Мирчи Луческу на флангах обороны. Вивчаренко прорвался левым флангом и прострелил вдоль ворот, а Караваев на дальней стойке мощным ударом заставил капитулировать Байиндира – 1:2!

В следующем раунде "Динамо" встретится с австрийским "Штурмом". Первый матч состоится 2 августа и будет домашним для "бело-синих". Выездной же поединок киевляне сыграют 9 августа.