"Динамо" отримало список потенційних суперників у кваліфікації Ліги чемпіонів

Віце-чемпіон України стартуватиме з 2-го кваліфікаційного раунду головного єврокубка. Для виходу в основний етап Ліги чемпіонів "біло-сині" повинні здолати три стадії.

"Динамо" потрапило до шляху "представників ліг". Путівки в основну сітку турніру з оновленим форматом завоюють лише дві команди. У другому раунді кваліфікації підопічні Олександра Шовковського будуть сіяними. Це унеможливить зустріч зі стамбульським "Фенербахче".

Першим суперником "Динамо" стане белградський "Партизан" або швейцарський "Лугано". Перший матч відбудеться 23 або 24 липня, матчі-відповіді – 30 або 31 липня. Перемога киян у 2-му кваліфікаційному раунді гарантуватиме єврокубкову осінь, невдача – стане кінцем кампанії на міжнародній арені.

Якщо "Динамо" пройде "Партизан" чи "Лугано", то буде несіяним у наступному раунді. Жеребкування цієї стадії заплановане на 22 липня, а матчі зіграють 6-7 серпня та 13 серпня. До списку сіяних потрапили шотландський "Рейнджерс", празька "Славія", австрійський "Зальцбург" і французький "Лілль".

Переможці 3-го раунду потраплять в плей-офф кваліфікації. Жеребкування призначили на 5 серпня, а матчі зіграють 20-21 серпня та 27-28 серпня. Переможці потраплять в груповий етап Ліги чемпіонів, а невдахи – в основний раунд Ліги Європи.

Шлях "Динамо" в основну сітку Ліги чемпіонів 2024/25 (потенційні суперники):