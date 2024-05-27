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"Динамо" получило список потенциальных соперников в квалификации Лиги чемпионов

Фото: "Динамовцы" завоевали серебряные награды Премьер-лиги (facebook.com/fcdynamoua)
Автор: Антон Федорцив

Киевское "Динамо" узнало окончательный путь в квалификации Лиги чемпионов 2024/25.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт турнира.

Вице-чемпион Украины будет стартовать со 2-го квалификационного раунда главного еврокубка. Для выхода в основной этап Лиги чемпионов "бело-синие" должны преодолеть три стадии.

"Динамо" попало в путь "представителей лиг". Путевки в основную сетку турнира с обновленным форматом завоевали всего две команды. Во втором раунде квалификации подопечные Александра Шовковского будут сеянными. Это исключит возможность встретиться со стамбульским "Фенербахче".

Первым соперником "Динамо" станет белградский "Партизан" либо швейцарский "Лугано". Первый матч состоится 23 или 24 июля, ответные – 30 или 31 июля. Победа киевлян во 2-м квалификационном раунде гарантирует еврокубковую осень, неудача же станет концом кампании на международной арене.

Если "Динамо" пройдет "Партизан" или "Лугано", то будет несеянным в следующем раунде. Жеребьевка этой стадии запланирована на 22 июля, а матчи сыграют 6-7 августа и 13 августа. В список сеяных попали шотландский "Рейнджерс", пражская "Славия", австрийский "Зальцбург" и французский "Лилль".

Победители 3-го раунда попадут в плей-офф квалификации. Жеребьевку назначили на 5 августа, а матчи сыграют 20-21 августа и 27-28 августа. Победители попадут в групповой этап Лиги чемпионов, а неудачники – в основной раунд Лиги Европы.

Путь "Динамо" в основную сетку Лиги чемпионов 2024/25 (потенциальные соперники):

  • 2-й квалификационный раунд – "Партизан"/"Лугано"
  • 3-й квалификационный раунд – "Рейнджерс"/"Славия"/"Зальцбург"/"Лилль"
  • плей-офф квалификации – "Рейнджерс"/"Славия"/"Зальцбург"/"Лилль"/"Сент-Жиллуаз"/"Твенте"/победитель матча "Фенербахче"

К слову, ранее разобрали новый формат Лиги чемпионов и других еврокубков.

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