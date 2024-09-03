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"Динамо" получило потенциальных соперников в Юношеской лиге УЕФА

Ньон, Вторник 03 сентября 2024 13:00
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"Динамо" получило потенциальных соперников в Юношеской лиге УЕФА Фото: Юные "динамовцы" ждут старт еврокубка (fcdynamo.com)
Автор: Антон Федорцив

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) сузил круг вероятных оппонентов киевского "Динамо" U-19 во втором раунде Юношеской лиги УЕФА до двух.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт турнира.

Жеребьевка стартовых раундов Юношеской лиги УЕФА 2024/25 состоялась в швейцарском Ньоне. Функционеры определили пару трех раундов Пути чемпионов.

"Динамо" U-19 благодаря высокому клубному рейтингу начнет выступления со 2-го раунда. Там соперником киевлян станет победитель противостояния гибралтарского "Линкольн Ред Импс" и словенского "Марибора". Первый поединок команду Игоря Костюка будет ждать 23 октября, а ответный матч состоится 6 ноября.

Если "динамовцы" пройдут первого оппонента, сыграют с одним из победителей 2-го раунда. Потенциальный соперник определится по кругу четырех команд – албанского "Билиса", косовского "2 Коррика", ирландского ЮСД и исландского "Стьярнана". Матчи этой стадии сыграют 27 ноября и 11 декабря.

"Динамо" в Юношеской лиге УЕФА

Команда U-19 киевлян дебютировала в турнире в сезоне 2015/16. Тогда под руководством Унаи Мельгосы "бело-синие" вылетели в предварительном раунде от английского "Мидлсбро" (0:5).

Трижды "Динамо" U-19 вылетало в 1/8 финала соревнований (2016/17, 2018/19, 2021/22). В последний раз киевляне выступали в еврокубке как раз в кампании 2021/22. Тогда подопечные Костюка набрали 13 очков в группе с юношескими командами лиссабонской "Бенфики", испанской "Барселоны" и мюнхенской "Баварии", но вылетели в плей-офф от лиссабонского "Спортинга" (1:2).

В сезоне 2023/24 "Динамо" U-19 завоевало чемпионский титул, опередив юношей донецкого "Шахтера" на два пункта. Лучшим бомбардиром команды стал Матвей Пономаренко (24 мяча).

К слову, ранее "Динамо" выбрало стадион на основной раунд Лиги Европы.

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