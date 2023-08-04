UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

"Динамо" отримало першого суперника в єврокубках

Фото: "Динамівці" на старті чемпіонату України (facebook.com/fcdynamoua)
Автор: Антон Федорців

Київське "Динамо" дізналося першого опонента в кваліфікації Ліги конференцій. Ним став "Аріс" із грецьких Салонік.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт турніру.

"Жовто-чорні" пройшли другий кваліфікаційний раунд третього за рангом єврокубка. Грецький середняк у двоматчевому протистоянні здолав "Арарат-Вірменію" (1:1, 1:0).

Перший поєдинок проти "Аріса" кияни зіграють 10 серпня на виїзді. Матч на стадіоні "Клеантіс Вікелідіс" розпочнеться о 20:00 за київським часом. Другий поєдинок зіграють на арені "Рапід-Джулешті" в Бухаресті 17 серпня (20:00).

Переможець протистояння вийде в плей-офф кваліфікації Ліги конференцій. Там "Динамо" або "Аріс" будуть сіяними. Жеребкування цієї стадії призначили на 7 серпня, а двоматчеві протистояння відбудуться 24 серпня і 31 серпня.

Торік "Динамо" розпочало єврокубковий шлях із кваліфікації Ліги чемпіонів. Там кияни здолали "Фенербахче" та "Штурм", але поступилися "Бенфіці" в раунді плей-офф. На груповому ж етапі Ліги Європи "біло-сині" фінішували останніми в квартеті з тим же "Фенербахче", "Ренном" і АЕКом із Ларнаки.

До слова, напередодні "Ворскла" програла "Ділі" на виїзді та покинула єврокубки 2023/24.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДинамоУЕФА