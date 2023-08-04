"Динамо" получило первого соперника в еврокубках

"Желто-черные" прошли второй квалификационный раунд третьего по рангу еврокубка. Греческий середняк в двухматчевом противостоянии одолел "Арарат-Армению" (1:1, 1:0).

Первый поединок против "Ариса" киевляне сыграют 10 августа на выезде. Матч на стадионе "Клеантис Викелидис" начнется в 20:00 по киевскому времени. Второй поединок сыграют на арене "Рапид Джулешти" в Бухаресте 17 августа (20:00).

Победитель противостояния выйдет в плей-офф квалификации Лиги конференций. Там "Динамо" или "Арис" будут сеянными. Жеребьевку этой стадии назначили на 7 августа, а двухматчевые противостояния состоятся 24 августа и 31 августа.

В прошлом году "Динамо" начало еврокубковый путь из квалификации Лиги чемпионов. Там киевляне одолели "Фенербахче" и "Штурм", но уступили "Бенфике" в раунде плей-офф. На групповом же этапе Лиги Европы "бело-синие" финишировали последними в квартете с тем же "Фенербахче", "Ренном" и АЕКом из Ларнаки.