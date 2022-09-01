UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

"Динамо" отпустило в "Зарю" списанного Луческу хавбека

Фото: Денис Антюх не смог закрепиться в "Динамо" (facebook.com/fcdynamoua)
Автор: Антон Федорцив

Луганская "Заря" продолжила комплектацию команды из футболистов, не закрепившихся в киевском "Динамо". К команде присоединился полузащитник Денис Антюх.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.

25-летний хавбек стал полноценным исполнителем "Зари". В новой команде он выбрал для выступлений 7-й номер.

Антюх заключил с луганчанами контракт на три года. "Заря" отдала за новичка ориентировочно 200 тысяч евро. В составе "Динамо" Антюх провел год, но пробиться в основу "бело-синих" так и не сумел.

Воспитанник ахтырского "Нефтяника" за это время провел за "Динамо" всего 4 матча, в которых не отметился результативными действиями. Имя себе Антюх сделал в ковалевском "Колосе". Там полузащитник провел два сезона с перерывом на непродолжительную аренду в "Балканах".

Этим летом по маршруту "Динамо" - "Заря" проследовал ряд футболистов. Из состава "бело-синих" наставник луганцев Патрик ван Леувен переманил хавбеков Бражко и Михайленко (оба – аренда), а также защитника Вантуха и нападающего Русина.

К слову, накануне "Динамо" оформило переход Кабаева из луганской "Зари".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ДинамоЧемпионат УкраиныЗаряУПЛ