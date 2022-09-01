RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

"Динамо" відпустило в "Зорю" списаного Луческу хавбека

Фото: Денис Антюх не зміг закріпитися в "Динамо" (facebook.com/fcdynamoua)
Автор: Антон Федорців

Луганська "Зоря" продовжила комплектацію команди з футболістів, які не закріпилися в київському "Динамо". До команди приєднався півзахисник Денис Антюх.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.

25-річний хавбек став повноцінним виконавцем "Зорі". У новій команді він обрав собі для виступів 7-й номер.

Антюх уклав із луганцями контракт на три роки. "Зоря" віддала за новачка орієнтовно 200 тисяч євро. У складі "Динамо" Антюх провів рік, але пробитися до основи "біло-синіх" так і не зумів.

Вихованець охтирського "Нафтовика" за цей час провів за "Динамо" всього 4 матчі, в яких не відзначився результативними діями. Ім'я собі Антюх зробив у ковалівському "Колосі". Там півзахисник провів два сезони з перервою на нетривалу оренду в "Балканах".

Цього літа за маршрутом "Динамо" – "Зоря" пройшла низка футболістів. Із лав "біло-синіх" керманич луганців Патрік ван Леувен переманив хавбеків Бражка та Михайленка (обидва – оренда), а також оборонця Вантуха та нападника Русина.

До слова, напередодні "Динамо" оформило перехід Кабаєва з луганської "Зорі".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДинамоЧемпионат УкраиныЗаряУПЛ