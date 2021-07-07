"Динамо" отпустило форварда Франа Соля в испанский клуб

Соглашение между клубами рассчитан до конца сезона-2021/22. Опция выкупа футболиста не предусмотрена.

Прошлый сезон Соль провел в аренде в другом испанском клубе "Тенерифе". В нем он был основным игроком и забил во втором испанском дивизионе 10 голов.

Эйбар вылетел из Примеры в прошлом сезоне и теперь также будет выступать в Сегунде.

Фран Соль перешел в "Динамо" в январе 2019 года за 3,5 миллиона евро. В киевской команде он не стал важным футболистом, забив 4 гола в 23 матчах. Также Фран пропустил первую часть сезона-2019/20 из-за тяжелой травмы плеча.

Контракт испанца с "Динамо" рассчитан до конца 2023 года.