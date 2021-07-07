"Динамо" відпустило форварда Франа Соля в іспанський клуб

Угода між клубами розрахована до кінця сезону-2021/22. Опція викупу футболіста не передбачена.

Минулий сезон сіль провів в оренді в іншому іспанському клубі "Тенеріфе". У ньому він був основним гравцем і забив у другому іспанському дивізіоні 10 голів.

Ейбар вилетів з Прімери в минулому сезоні і тепер також буде виступати в Сегунді.

Фран Соль перейшов в "Динамо" в січні 2019 року за 3,5 мільйона євро. У київській команді він не став важливим футболістом, забивши 4 голи в 23 матчах. Також Фран пропустив першу частину сезону - 2019/20 через важку травму плеча.

Контракт іспанця з "Динамо" розрахований до кінця 2023 року.