"Динамо" отпустило в Европу предпоследнего легионера команды

28-летний балканец продолжит карьеру в чемпионате Греции. "Зеленым" воспитанник словенского "Целе" достался бесплатно.

Вербич заключил с "Панатинаикосом" контракт на три года. В греческой Суперлиге он будет выступать под 77-м номером. Ради переезда в Афины словенец воспользовался правилом ФИФА для иностранцев чемпионата Украины. Однако сперва договорился об уходе с главным тренером "бело-синих" Луческу и президентом "Динамо" Суркисом.

В Киев Вербич переехал в январе 2018 года. Его трансфер из "Копенгагена" обошелся украинскому гранду в 4 млн евро. С того времени словенский вингер провел за "Динамо" 121 матч во всех турнирах, в которых забил 37 мячей. В минувшем сезоне сыграл 7 поединков в составе варшавской "Легии" на правах аренды.

С "бело-синими" Вербич стал чемпионом Украины 2020/21 и по два раза триумфовал в Кубке и Суперкубке Украины. Отныне в составе "Динамо" остался один легионер – поляк Томаш Кендзера.