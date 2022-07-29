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"Динамо" отпустило в Европу предпоследнего легионера команды

Новина українською →
Киев, Пятница 29 июля 2022 22:18
"Динамо" отпустило в Европу предпоследнего легионера команды Фото: Беньямин Вербич окончательно покинул "Динамо" (facebook.com/fcdynamoua)
Автор: Антон Федорцив

Вингер сборной Словении Беньямин Вербич сменил киевское "Динамо" на афинский "Панатинаикос".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.

28-летний балканец продолжит карьеру в чемпионате Греции. "Зеленым" воспитанник словенского "Целе" достался бесплатно.

Вербич заключил с "Панатинаикосом" контракт на три года. В греческой Суперлиге он будет выступать под 77-м номером. Ради переезда в Афины словенец воспользовался правилом ФИФА для иностранцев чемпионата Украины. Однако сперва договорился об уходе с главным тренером "бело-синих" Луческу и президентом "Динамо" Суркисом.

В Киев Вербич переехал в январе 2018 года. Его трансфер из "Копенгагена" обошелся украинскому гранду в 4 млн евро. С того времени словенский вингер провел за "Динамо" 121 матч во всех турнирах, в которых забил 37 мячей. В минувшем сезоне сыграл 7 поединков в составе варшавской "Легии" на правах аренды.

С "бело-синими" Вербич стал чемпионом Украины 2020/21 и по два раза триумфовал в Кубке и Суперкубке Украины. Отныне в составе "Динамо" остался один легионер – поляк Томаш Кендзера.

&quot;Динамо&quot; отпустило в Европу предпоследнего легионера команды

К слову, ранее составили предварительный гид по сезону 2022/23 в украинской Премьер-лиге.

Напомним, также разобрали иностранный опыт проведения футбольных соревнований в разгар войны.

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