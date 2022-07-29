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"Динамо" відпустило до Європи передостаннього легіонера команди

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Київ, П'ятниця 29 липня 2022 22:18
"Динамо" відпустило до Європи передостаннього легіонера команди Фото: Беньямін Вербіч остаточно покинув "Динамо" (facebook.com/fcdynamoua)
Автор: Антон Федорців

Вінгер збірної Словенії Беньямін Вербіч змінив київське "Динамо" на афінський "Панатінаїкос".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.

28-річний балканець продовжить кар'єру в чемпіонаті Греції. "Зеленим" вихованець словенського "Целє" дістався безкоштовно.

Вербіч уклав із "Панатінаїкосом" контракт на 3 роки. У грецькій Суперлізі він виступатиме під 77-м номером. Для переїзду до Афін словенець скористався правилом ФІФА для іноземців чемпіонату України. Проте, спершу домовився про відхід із головним тренером "біло-синіх" Луческу та президентом "Динамо" Суркісом.

До Києва Вербіч переїхав у січні 2018-го. Його трансфер із "Копенгагена" коштував українському гранду 4 млн євро. З того часу словенський вінгер провів за "Динамо" 121 матч у всіх турнірах, у яких забив 37 м'ячів. У минулому сезоні зіграв 7 поєдинків у складі варшавської "Легії" на правах оренди.

Із "біло-синіми" Вербіч став чемпіоном України 2020/21 та по два рази тріумфував у Кубку та Суперкубку України. Відтепер у складі "Динамо" залишився один легіонер – поляк Томаш Кендзьора.

&quot;Динамо&quot; відпустило до Європи передостаннього легіонера команди

До слова, раніше склали попередній гід сезоном 2022/23 в українській Прем'єр-лізі.

Нагадаємо, також розібрали іноземний досвід проведення футбольних змагань у розпал війни.

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