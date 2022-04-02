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"Динамо" отпустило двух легионеров за океан

Фото: Карлос Де Пена (facebook.com/fcdynamoua)
Автор: Антон Федорцив

Киевское "Динамо" вынужденно попрощалось с полузащитниками Карлосом Де Пеной и Витиньо. Оба отныне будут выступать в чемпионате Бразилии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.

Витиньо арендован "Атлетико Паранаэнсе". Соглашение рассчитано до 30 июня. Затем бразилец должен вернуться в состав чемпиона Украины.

Де Пена будет выступать за "Интернасьонал". Бразильский гранд согласовал с "Динамо" трансфер опытного уругвайца. Он защищал цвета столичной команды с апреля 2019 года, провел 102 матча во всех турнирах (19 голов) и завоевал 1 чемпионский титул, по два Кубка и Суперкубка Украины.

Бразильские клубы воспользовались регламентными изменениями ФИФА, позволяющими подписывать игроков из чемпионатов Украины и России за пределами трансферного окна. Ранее "Динамо" покинули поляк Кендзёра и словенец Вербич.

Напомним, что ФИФА определилась с матчем открытием чемпионата мира в Катаре.

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