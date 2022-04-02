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"Динамо" відпустило двох легіонерів за океан

Фото: Карлос Де Пена (facebook.com/fcdynamoua)
Автор: Антон Федорців

Київське "Динамо" вимушено попрощалося з півзахисниками Карлосом Де Пеною і Вітінью. Обидва відтепер виступатимуть у чемпіонаті Бразилії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.

Вітінью орендований "Атлетіко Паранаенсе". Угода розрахована до 30 червня. Потім бразилець повинен повернутися до складу чемпіона України.

Натомість Де Пена виступатиме за "Інтернасьйонал". Бразильський гранд погодив із "Динамо" трансфер досвідченого уругвайця. Він захищав кольори столичної команди з квітня 2019 року, провів 102 матчі в усіх турнірах (19 голів) і здобув 1 чемпіонський титул, по два Кубка та Суперкубка України.

Бразильські клуби скористалися регламентними змінами ФІФА, що дозволили підписувати гравців із чемпіонатів України та Росії поза межами трансферного вікна. Раніше "Динамо" покинули поляк Кендзьора та словенець Вербіч.

Нагадаємо, що ФІФА визначилася з матчем-відкриттям чемпіонату світу в Катарі.

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