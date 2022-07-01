"Динамо" отпустило чемпиона мира U-20 в чемпионат Польши

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба .

21-летний воспитанник "Динамо" вернулся в польскую Экстраклясу. Украинский грузин уже провел в тамошнем чемпионате вторую половину сезона 2021/22.

"Лех" арендовал Цитаишвили на один сезон. Летом следующего года он должен возобновить выступления за украинский гранд, контракт с которым действует до середины 2025 года. В составе "Леха" грузин будет выступать под 14-м номером.

В прошлом сезоне Георгий Цитаишвили начинал в составе "Черноморца" (15 матчей, 1 гол во всех турнирах), а завершил кампанию в цветах краковской "Вислы" (7 поединков, 1 мяч, 2 ассиста). Со сборной Украины U-20 он стал чемпионом мира-2019, но на взрослом уровне решил защищать честь Грузии.