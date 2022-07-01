ru ua
Пт, 01 июля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

"Динамо" отпустило чемпиона мира U-20 в чемпионат Польши

Новина українською →
Пятница 01 июля 2022 22:30
"Динамо" отпустило чемпиона мира U-20 в чемпионат Польши Фото: Георгий Цитаишвили продолжит карьеру в Польше (lechpoznan.pl)
Автор: Антон Федорцив

Познаньский "Лех" объявил о переходе вингера киевского "Динамо" и сборной Грузии Георгия Цитаишвили.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.

21-летний воспитанник "Динамо" вернулся в польскую Экстраклясу. Украинский грузин уже провел в тамошнем чемпионате вторую половину сезона 2021/22.

"Лех" арендовал Цитаишвили на один сезон. Летом следующего года он должен возобновить выступления за украинский гранд, контракт с которым действует до середины 2025 года. В составе "Леха" грузин будет выступать под 14-м номером.

В прошлом сезоне Георгий Цитаишвили начинал в составе "Черноморца" (15 матчей, 1 гол во всех турнирах), а завершил кампанию в цветах краковской "Вислы" (7 поединков, 1 мяч, 2 ассиста). Со сборной Украины U-20 он стал чемпионом мира-2019, но на взрослом уровне решил защищать честь Грузии.

К слову, ранее разобрали иностранный опыт проведения футбольных соревнований в разгар войны.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Динамо
NEWS
Визовый режим с РФ и платная растаможка: что изменится с 1 июля
Визовый режим с РФ и платная растаможка: что изменится с 1 июля
DAILY
Олег Синегубов: Мы готовы к вероятным новым попыткам наступления на Харьков
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Олег Синегубов: Мы готовы к вероятным новым попыткам наступления на Харьков