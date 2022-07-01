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"Динамо" відпустило чемпіона світу U-20 в чемпіонат Польщі

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П'ятниця 01 липня 2022 22:30
"Динамо" відпустило чемпіона світу U-20 в чемпіонат Польщі Фото: Георгій Цітаішвілі продовжить кар'єру в Польщі (lechpoznan.pl)
Автор: Антон Федорців

Познаньський "Лех" оголосив про перехід вінгера київського "Динамо" та збірної Грузії Георгія Цітаішвілі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.

21-річний вихованець "Динамо" повернувся до польської Екстракляси. Український грузин уже провів у тамтешньому чемпіонаті другу половину сезону 2021/22.

"Лех" орендував Цітаішвілі на один сезон. Влітку наступного року він повинен відновити виступи за український гранд, контракт із яким чинний до середини 2025-го. У складі "Леха" грузин виступатиме під 14-м номером.

У минулому сезоні Георгій Цітаішвілі розпочинав у складі "Чорноморця" (15 матчів, 1 гол у всіх турнірах), а завершив кампанію в кольорах краківської "Вісли" (7 поєдинків, 1 м'яч, 2 асисти). Зі збірною України U-20 він став чемпіоном світу-2019, але на дорослому рівні вирішив захищати честь Грузії.

До слова, раніше розібрали іноземний досвід проведення футбольних змагань у розпал війни.

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