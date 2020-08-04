"Динамо" отправило двух полузащитников в аренду в "Колос"

Полузащитники киевского "Динамо" Евгений Смирный и Никита Кравченко в следующем сезоне будут выступать на правах аренды в ковалевском "Колосе". Дебютант УПЛ впервые в своей истории пробился в Лигу Европы.

Об этом сообщила пресс-служба столичного клуба.

Соглашение между клубами рассчитано на один год.

21-летний Смирный уже защищал цвета "Колоса" в прошлом сезоне, завоевав вместе с командой путевку в квалификацию Лиги Европы. На счету хавбека - 5 голов в 25 матчах украинской Премьер-лиги. 23-летний Кравченко провел вторую половину прошлого сезона в аренде в донецком "Олимпике", приняв участие в 12 матчах УПЛ и отметившись голевой передачей.

Стоит отметить, что "Динамо" после окончания чемпионата вернуло всех игроков из аренды, чтобы с ними мог пообщаться и посмотреть в деле новый главный тренер команды Мирча Луческу.

Напомним, наставник считает, что при наличии хорошего предложения надо продать лидера команды Виктора Цыганкова.

Первый матч при новом тренере Мирче Луческу киевляне проведут 7 августа против представителя Второй лиги "Вереса" в рамках подготовки к новому сезону.