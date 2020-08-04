"Динамо" відправило двох півзахисників в оренду у "Колос"

Півзахисники київського "Динамо" Євген Смирний і Микита Кравченко в наступному сезоні виступатимуть на правах оренди в ковалівському "Колосі". Дебютант УПЛ вперше у своїй історії пробився в Лігу Європи.

Про це повідомила пресслужба столичного клубу.

Угода між клубами розрахована на один рік.

21-річний Смирний вже захищав кольори "Колоса" минулого сезону, завоювавши разом з командою путівку у кваліфікацію Ліги Європи. На рахунку хавбека - 5 голів у 25 матчах української Прем'єр-ліги. 23-річний Кравченко провів другу половину минулого сезону в оренді в донецькому "Олімпіку", взявши участь в 12 матчах УПЛ і відзначившись гольовою передачею.

Варто зазначити, що "Динамо" після закінчення чемпіонату повернув усіх гравців з оренди, щоб з ними міг поспілкуватися і подивитися в справі новий головний тренер команди Мірча Луческу.

Нагадаємо, наставник вважає, що за наявності хорошої пропозиції треба продати лідера команди Віктора Циганкова.

Перший матч за нового тренера Мірчі Луческу кияни проведуть 7 серпня проти представника Другої ліги "Вереса" у рамках підготовки до нового сезону.